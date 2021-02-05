Son dakika haberi... "İtme sürme yöntemi" ile inşa edilen yeni Tohma Köprüsü ulaşımda konforu artıracak
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Son dakika haberi... "İtme sürme yöntemi" ile inşa edilen yeni Tohma Köprüsü ulaşımda konforu artıracak

05.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:16

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya ile Sivas arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde "itme sürme yöntemi" ile inşa edilen yeni Tohma Köprüsü, sürücülere güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunacak.

Malatya ile Sivas arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde "itme sürme yöntemi" ile inşa edilen yeni Tohma Köprüsü, sürücülere güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Karakaya Barajı üzerinde stratejik bir konumda yer alan ve ileri mühendislik teknikleri kullanılarak yapımı tamamlanan Tohma Köprüsü yarın açılacak.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katılması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ise Malatya'daki törene iştirak etmesi planlanıyor.

Osmangazi Köprüsü'nden sonra ikinci aynı sistemle yapılan köprü itme sürme çelik yapımı ile inşa edildi.

Temeli 2018'de atılan köprü 517,5 metre uzunluğunda, 21 metre yükseklikte ve 16 metre genişliğinde.

12 bin metreküp beton, 2 bin 700 ton çelik ile 4 bin 360 metre fore kazık kullanılarak inşa edilen köprünün kenarları da deprem izolasyonlu olarak yapıldı.

Köprünün yapımında kullanılan toplam 2 bin 700 ton ağırlığındaki çelik kirişler 3 metre yüksekliğinde, 16 metre genişliğinde imal edildi ve dünya çapında birçok uygulaması bulunan "itme sürme yöntemi" ile köprü ekseni boyunca itilerek yerleştirildi.

Karadeniz'e geçişi sağlıyor

Eski köprünün yanına inşa edilen yeni Tohma Köprüsü, konvansiyonel betonarme kazıklı altyapı sistemi ve çelik ikiz I kirişli köprü tipinde projelendirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini Malatya üzerinden Karadeniz'e bağlayacak köprüyle Malatya-Hekimhan-Sivas hattında kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması amaçlanıyor.

Köprünün inşa edilmesi ve bölünmüş yol çalışmalarının tamamlanmasıyla mevcut Devlet Yolu'nun ulaşım standardı yükseltilirken daha konforlu ulaşım imkanına kavuşacak sürücüler yakıttan, emisyondan ve zamandan da tasarruf sağlamış olacak.

Son dakika haberi... 'İtme sürme yöntemi' ile inşa edilen yeni Tohma Köprüsü ulaşımda konforu artıracak
Son dakika haberi... 'İtme sürme yöntemi' ile inşa edilen yeni Tohma Köprüsü ulaşımda konforu artıracak
Son dakika haberi... 'İtme sürme yöntemi' ile inşa edilen yeni Tohma Köprüsü ulaşımda konforu artıracak
Son dakika haberi... 'İtme sürme yöntemi' ile inşa edilen yeni Tohma Köprüsü ulaşımda konforu artıracak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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