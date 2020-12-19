Son dakika haberi: İsveç Kralı, İsveç hükümetinin sürü bağışıklığı politikasını eleştirdi
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Son dakika haberi: İsveç Kralı, İsveç hükümetinin sürü bağışıklığı politikasını eleştirdi

19.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:39
Son dakika haberi: İsveç Kralı, İsveç hükümetinin sürü bağışıklığı politikasını eleştirdi

Son dakika haberi: İsveç Kralı Carl 16'ıncı Gustaf, ülkede hızla artan virüs vakaları ve ölümleri sebebiyle İsveç hükümetinin sürü bağışıklığı yoluyla koronavirüsle mücadele yöntemini eleştirdi.

İsveç Kralı Carl 16'ıncı Gustaf, ülkede hızla artan virüs vakaları ve ölümleri sebebiyle İsveç hükümetinin sürü bağışıklığı yoluyla koronavirüsle mücadele yöntemini eleştirdi. Kral Gustaf, "Başarısız olduğumuza inanıyorum. Ölen çok sayıda insan var ve bu korkunç. Bu hepimizin muzdarip olduğu bir konu" dedi.

İsveç'te hızla artan koronavirüs vakaları sebebiyle 'sürü bağışıklığı politikası' eleştirilen Başbakan Stefan Löfven'e bir eleştiri de İsveç Kralı Gustaf'tan geldi. Televizyona röportaj veren Kral Gustaf, "Başarısız olduğumuza inanıyorum. Ölen çok sayıda insan var ve bu korkunç. Bu hepimizin muzdarip olduğu bir konu" ifadelerini kullandı.

KASIM AYINA KADAR KARANTİNA VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANMADIBaşbakan Löfven ise salı günü yaptığı açıklamada, sürü bağışıklığı sağlama stratejisinin başarısız olduğunu kabul etti. İsveç'te kasım ayına kadar salgının başlangıcından itibaren karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulamayan Başbakan Löfven, sürü bağışıklığının işe yaramamasını "Daha önce bilmediğimiz bir virüs olduğunun ve pek çoğunun düşünemeyeceği şekilde davrandığının kanıtı" sözleriyle savundu.BAŞBAKAN KRALIN ELEŞTİRİSİNE KATILDIİsveç Kralı Gustaf'tan gelen eleştiri sonrasında ise Başbakan Stefan Lofven, kralın sözlerine katıldığını ifade etti. Lofven gazetecilere verdiği demeçte, "Elbette bu kadar çok kişinin öldüğü gerçeği, başarısızlıktan başka bir şey olarak değerlendirilemez. Salgını atlattığımızda gerçek sonuçlara varılabilir" dedi.

İsveç'te koronavirüs vaka sayısı 367 bin 120 olarak raporlanırken, virüsten hayatını kaybedenler 7 bin 993 olarak açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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