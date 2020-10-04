İstanbul'un göbeğinde yumruklu trafik kavgası kamerada
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İstanbul'un göbeğinde yumruklu trafik kavgası kamerada

04.10.2020 09:50 | Son Güncelleme: 04.10.2020 10:17

- (Özel) İstanbul'un göbeğinde yumruklu trafik kavgası kamerada Şişli'de iki otomobilin içerisindeki kişiler yol verme yüzünden birbirine girdi Şişli'de işlek bir cadde üzerinde yol verme yüzünden tartışan iki otomobilin içerisindekiler, yumruk ve tekmelerle birbirine girdi.

- (Özel) İstanbul'un göbeğinde yumruklu trafik kavgası kamerada

Şişli'de iki otomobilin içerisindeki kişiler yol verme yüzünden birbirine girdi

İSTANBUL - Şişli'de işlek bir cadde üzerinde yol verme yüzünden tartışan iki otomobilin içerisindekiler, yumruk ve tekmelerle birbirine girdi. Yaşananlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 14 Ağustos Cuma günü saat 19.20 sıralarında Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde işlek bir cadde üzerinde seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü, yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı. Araçtakilerin de karışması üzerine kavga büyüdü.

Yumruk atınca ortalık karıştı

Bir süre devam eden kavgayı vatandaşlar ayırdı ancak taraflardan biri yere düşünce ortalık yeniden karıştı. Diğer sürücünün yere düşen sürücüye yumruk atmasının ardından devam eden kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek sonlandırdı. Tarafların uzaklaştırılmasının ardından duran trafik normale döndü. Yaşananlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

İstanbul'un göbeğinde yumruklu trafik kavgası kamerada
İstanbul'un göbeğinde yumruklu trafik kavgası kamerada
İstanbul'un göbeğinde yumruklu trafik kavgası kamerada
İstanbul'un göbeğinde yumruklu trafik kavgası kamerada
İstanbul'un göbeğinde yumruklu trafik kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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