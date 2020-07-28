Son dakika haberi! İSTANBUL-Çocuklar yaz okulunda yeni normal hayata göre eğitim görüyor
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Son dakika haberi! İSTANBUL-Çocuklar yaz okulunda yeni normal hayata göre eğitim görüyor

Son dakika haberi: Çocuklar yaz okulunda yeni normal hayata göre eğitim görüyorDoğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL(DHA) - Pandemi süreci sebebiyle uzun süre evde kalan çocuklar yaz okuluna kavuştu ve yeni normal hayata uygun şekilde sosyalleşmeye başladı.

28.07.2020 15:24 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:39

Çocuklar yaz okulunda yeni normal hayata göre eğitim görüyor

Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL(DHA) - Pandemi süreci sebebiyle uzun süre evde kalan çocuklar yaz okuluna kavuştu ve yeni normal hayata uygun şekilde sosyalleşmeye başladı. Sultangazi'de yaşayan birçok çocuk yaz okullarında okçuluktan tenise, karate, akıl ve zeka oyunlarına kadar birçok dalda eğitim alıyor.

Sultangazili çocuklar için belediye yaz okulunu başlattı. 5 temel branşta akıl, zeka ve yetenek oyunları ile minikler hem stres atacak hem de eğlenecek. Bugün de Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yaz okulunda çocukları ziyaret ederek, onların branşlarında yer alan birçok etkinliğe katıldı.

"5 BRANŞTA FAALİYETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Sadece çocuklarımız için değil anne ve babalara da ilaç olan bir durumdan bahsediyoruz. Onlarda eminim ki pandemi sürecinde çocuklarıyla severek ilgilendiler ama dışarıya çıkmaya ihtiyaçları vardı. Yaz okulumuz pandemi dolayısıyla az branşla başladı. Bugün 5 branşta faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Tekvando, karate, okçuluk, akıl zeka oyunları ve tenis kortunda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Yaklaşık 350 öğrencimiz var. Çeşitli branşlarda faaliyetleri yürütürken gençlerimizin hem ruhen hem de fiziken iyi olmasına dikkat ediyoruz. Pandemi döneminde çocuklarımız ne yazık ki evlerde bilgisayar başında geçirmek durumunda kaldılar. Ama bugün hem stres atıyorlar hem de gelişiyorlar. Tüm çocuklarımız servislerle alınıyor ve ateş ölçerle ateşleri ölçülüyor' dedi.

"RAFAEL NADAL GİBİ TENİSÇİ OLMAK İSTİYORUM"

Tenis branşında eğitim gören Ali Yiğit Tek, "Yaz aylarında evde oturmaktansa yaz okuluna gidip bir spor yapmak istedim. Tenise de böyle başladım. Şimdi daha da çok sevdim tenisi ve büyüyünce Rafael Nadal gibi bir tenisçi olmak istiyorum" diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi eğitmenlerinden Sultan Çağır, zeka ve akıl oyunlarını sokak oyunları ile birleştirerek eğitim verdiklerini belirtti.

YAZ OKULUNDA OKÇULUĞA BÜYÜK İLGİ

Okçuluk eğitimi alan öğrencilerden Tuğba Samsaman, okçuluğa daha önceden hevesi olduğunu ifade ederek, "Sonrasında yaz okulunda eğitim verildiğini öğrendim. Belediyenin yaz okuluna gelerek okçuluğu öğrendim. Devam etmek istiyorum uzun bir süre" dedi.

"ÇOCUKLAR EVDE ÇOK SIKILMIŞTI"

Çocuğunu yaz okuluna kaydettiren velilerden Duygu Öztaş, "Pandemi sürecinde evde çocuklar çok sıkılmıştı. Bu yaz okulu onlara da bize de iyi geldi" ifadelerini kullandı.

Toplamda 350 öğrencinin bulunduğu yaz okulu 21 Ağustos'a kadar sürecek. Her branşta alanında başarılı antrenörlerle çalışan minikler arasında yetenekli olanlar ise Sultangazi Spor Kulübü'nde değerlendirilecek

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Son dakika haberi! İSTANBUL-Çocuklar yaz okulunda yeni normal hayata göre eğitim görüyor

Kaynak: DHA

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