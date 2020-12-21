Son dakika haberi: İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, Türkiye'ye getirildi
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Son dakika haberi: İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, Türkiye'ye getirildi

21.12.2020 23:33 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:52
Son dakika haberi: İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, Türkiye'ye getirildi

Son dakika haber: İspanya'da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Can EROK/ - İspanya'da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçakla getirilen Özbey, ambulansla hastaneye sevk edildi.

2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası kapsamındaki karşılaşmalar için bulunduğu İspanya'nın Kanarya Adaları Las Palmas şehrinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Özbey'i taşıyan TC-CJB kuyruk tescilli uçak Las Palmas'tan kalkarak yaklaşık 6 saatlik bir uçuş gerçekleştirdi. Ardından saat 23.00 sıralarında uçak İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Özbey kendisini bekleyen 112 Acil Ambulansa alınarak tedavisinin gerçekleştirileceği hastaneye götürüldü.

Son dakika haberi: İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, Türkiye'ye getirildi
Son dakika haberi: İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, Türkiye'ye getirildi
Son dakika haberi: İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, Türkiye'ye getirildi
Son dakika haberi: İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, Türkiye'ye getirildi
Son dakika haberi: İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, Türkiye'ye getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay Dikici

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