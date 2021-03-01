Son dakika haberi: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Bağdat Büyükelçisi'nin Türkiye'yle ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu
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Son dakika haberi: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Bağdat Büyükelçisi'nin Türkiye'yle ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu

01.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:50
Son dakika haberi: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Bağdat Büyükelçisi'nin Türkiye'yle ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu

Son dakika haberler: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin Bağdat Büyükelçisi'nin Türkiye aleyhine söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin Bağdat Büyükelçisi'nin Türkiye aleyhine söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadelerinin yanlış anlaşıldığını savunan Hatibzade, İranlı Büyükelçi'nin sözleri hakkında şu ifadelerini kullandı:

"Hem İran hem de Türkiye hükümetleri, uluslararası ilişkilerin temel prensibi olan ulusal egemenlik ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması konusunda aynı görüştedir. İran Büyükelçisi'nin açıklamalarında bir yanlış anlaşılma meydana geldi ve bu durum, yapılan görüşmelerle giderildi."

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, dün Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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