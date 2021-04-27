Son dakika haberi | İran Dışişleri Bakanı Zarif Erbil'de
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Son dakika haberi | İran Dışişleri Bakanı Zarif Erbil'de

Anadolu Ajansı / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in gelişi IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani tarafından karşılanması Heyetler arası görüşmeden detaylar ERBİL - Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e gelen İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Irak...

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in gelişi

IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani tarafından karşılanması

Heyetler arası görüşmeden detaylar ERBİL - Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e gelen İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani tarafından karşılandı.

Son dakika haberi | İran Dışişleri Bakanı Zarif Erbil'de
Son dakika haberi | İran Dışişleri Bakanı Zarif Erbil'de
Son dakika haberi | İran Dışişleri Bakanı Zarif Erbil'de
Son dakika haberi | İran Dışişleri Bakanı Zarif Erbil'de

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

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