Son dakika haberi! Irak, Türkiye sınırına askeri sevkiyat başlattı
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Son dakika haberi! Irak, Türkiye sınırına askeri sevkiyat başlattı

Son dakika gündem haberi... Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği Pençe-Kaplan Operasyonunda iki Iraklı subayın öldürülmesinin ardından Irak ordusu Türkiye sınırına askeri takviye gönderdi.

Son dakika haberi! Irak, Türkiye sınırına askeri sevkiyat başlattı
12.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:41

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği Pençe-Kaplan Operasyonunda iki Iraklı subayın öldürülmesinin ardından Irak ordusu Türkiye sınırına askeri takviye gönderdi.

Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentine bağlı Sidekan nahiyesi Müdürü İhsan Çelebi tarafından yapılan açıklamada, Irak ordusu sınır muhafızlarının bölgeye sevk edildiğini belirterek, ağır silahlı takviye güçlerinin saldırıya maruz kalınmaması için geçiş öncesi terör örgütü PKK'nın haberdar edildiğini söyledi. Çelebi açıklamasında dünkü olaydan sonra sınır bölgesinde herhangi bir gerilimin yaşanmadığını ve ortalığın sakin olduğunu bildirdi.

Irak ordusu dün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği saldırıda Irak Sınır Muhafızlarına ait bir askeri aracın vurulduğunu, saldırıda iki Iraklı subayın ve şoförün hayatını kaybettiği duyurmuştu. Ancak olayın yaşandığı Sidekan nahiyesi müdürü İhsan Çelebi, saldırının Iraklı subayların PKK'nın toplantısını hedef aldığını söylemişti. - ERBİL

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Kaynak: İHA

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