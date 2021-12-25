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Son dakika haberi... İnönü, ölümünün 48. yıldönümünde Malatya'da anıldı

Son dakika haberi... İnönü, ölümünün 48. yıldönümünde Malatya'da anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhuriyetinin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 48. yılı nedeniyle Malatya'da da düzenlenen resmi törenle anıldı.

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MALATYA (İHA) - Türkiye Cumhuriyetinin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 48. yılı nedeniyle Malatya'da da düzenlenen resmi törenle anıldı.

15 Temmuz Millet Meydanında bulunan İsmet İnönü anıtı önünde düzenlenen anma programı törenine, Vali Aydın Baruş, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Umut Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Baro Başkanı Av. Onur Demez, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlk olarak Valilik, ardından Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Baro Başkanlığı ile siyasi partiler tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından törende saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı okundu. Çelenklerin sunumundan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü anma programına geçildi.

Malatya milletvekilliği de yapan İnönü'nün babasının mezarı da Malatya Sancaktar mezarlığında bulunuyor. - MALATYA

Son dakika haberi... İnönü, ölümünün 48. yıldönümünde Malatya'da anıldı

Son dakika haberi... İnönü, ölümünün 48. yıldönümünde Malatya'da anıldı

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