Son dakika haberi... İndirim istediği dönerci kadını öldüren zanlı, 7 yıl önce de babasını öldürmüş

Son dakika haberlerine göre TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde indirim istediği dönercinin sahibi 3 çocuk annesi Kader Balcı'yı(39), bıçaklayarak öldüren Recep Özkan'ın(36), akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde raporu bulunduğu,7 yıl önce de babasını öldürdüğü ortaya çıktı.