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Son dakika haberi: İl Sağlık Müdürü Gülüm, çocuk acil servisinde incelemelerde bulundu

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İl Sağlık Müdürü Gülüm, çocuk acil servisinde incelemelerde bulundu

Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisi ve polikliniklerinde incelemelerde bulundu.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisi ve polikliniklerinde incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Gülüm, genişletme çalışmaları tamamlanan çocuk acil servisi ve çocuk polikliniklerini gezerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sağlık çalışanlarıyla da görüşen Gülüm, onların talep ve isteklerini dinleyerek, salgın döneminde yapmış oldukları özverili çalışmadan dolayı teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülüm, acil olmayan hastaların acil servislere başvurmalarını önermediklerini belirterek, "Kış aylarına girdiğimiz bu günlerde mevsimsel rahatsızlıklarda artış olması nedeniyle özellikle çocuk hasta sayılarında artış yaşanmaktadır. Bu nedenle çocuk acil servisinde genişletme çalışmaları başlattık ve acil servisimiz mevcut kapasitesinin üzerine yaklaşık 300 metrekare genişletilerek, 4 olan poliklinik sayımız 6'ya çıkarılmış, hasta bekleme alanı genişletilmiştir." dedi.

Son dakika haberi: İl Sağlık Müdürü Gülüm, çocuk acil servisinde incelemelerde bulundu

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AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri

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