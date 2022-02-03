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Son dakika haberi | İHD Diyarbakır şubesine operasyon

Demirören Haber Ajansı, Emrah Kızıl - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre İNSAN Hakları Derneği (İHD), Diyarbakır Şubesi'ne, sekreter F.B.'nin terör örgütü PKK ile temasının tespiti üzerine operasyon düzenlendi.

DİYARBAKIR (DHA) - İNSAN Hakları Derneği (İHD), Diyarbakır Şubesi'ne, sekreter F.B.'nin terör örgütü PKK ile temasının tespiti üzerine operasyon düzenlendi. Evinde de arama yapılan F.B.'nin kardeşinin, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in sevgilisi Volkan Bora ile birlikte öldürüldüğü ve akrabalık ilişkilerinin olduğu belirlendi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ve polisin çalışmalarında, Diyarbakır İHD şube sekreteri F.B.'nin terör örgütü PKK ile teması tespit edildi. Sabah saatlerinde F.B.'nin evine ve Yenişehir ilçesindeki İnsan Hakları Derneği'ne operasyon düzenlendi. Evde ve dernekte polisin aramaları sürüyor.

Bu arada, F.B.'nin kardeşinin, 29 Nisan 2017'de Adıyaman'da Akçalı köyü kırsalında HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sevgilisi olan Volkan Bora ile birlikte öldürüldüğü ve akrabalık ilişkisinin bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.


Son dakika haberi | İHD Diyarbakır şubesine operasyon

Son dakika haberi | İHD Diyarbakır şubesine operasyon

Son dakika haberi | İHD Diyarbakır şubesine operasyon

Son dakika haberi | İHD Diyarbakır şubesine operasyon

Son dakika haberi | İHD Diyarbakır şubesine operasyon

Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Güncel

İnsan Hakları Derneği, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Haber

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