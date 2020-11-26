Son dakika haberi: İHA ve SİHA'lar artık Erzurum'dan havalanacak
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Son dakika haberi: İHA ve SİHA'lar artık Erzurum'dan havalanacak

26.11.2020 15:10 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:19

Bir son dakika haberine göre İHA ve SİHA'lar artık Erzurum'dan havalanacak Göklerin özgür kuşları, terör unsurlarının korkulu rüyası oldular Türkiye göklerdeki gücünü uçan savunma sistemleri ile tüm dünyaya kabul ettirdi 15 Temmuz şehidi İrfan Aydoğan'ın ismi hainlerin korkulu rüyası olan gökyüzündeki gören gözümüz...

İHA ve SİHA'lar artık Erzurum'dan havalanacak

Göklerin özgür kuşları, terör unsurlarının korkulu rüyası oldular

Türkiye göklerdeki gücünü uçan savunma sistemleri ile tüm dünyaya kabul ettirdi

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15 Temmuz şehidi İrfan Aydoğan'ın ismi hainlerin korkulu rüyası olan gökyüzündeki gören gözümüz SİHA'ya verildi

ERZURUM - Göklerin özgür kuşları, terör unsurlarının korkulu rüyası yerli İHA ve SİHA'lar artık Erzurum'dan havalanacak. Yerli İHA ve SİHA'ların konuşlandığı merkezde ilk incelemeleri geçtiğimiz hafta Erzurum'a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş yaptı.

İHA ve SİHA'lar geldi geleli terörle mücadelede büyük yol kat edildi. Artık hain örgütler kaçacak delik ararken yerli ve milli İHA ve SİHA'larımız o delikleri tek tek yerle bir ediyor.

Türkiye göklerdeki gücünü uçan savunma sistemleri ile tüm dünyaya kabul ettirdi.

Önce Suriye, Irak'ın kuzeyi, Libya Son olarak da Karabağ'da rüştünü ispat etti.

Güvenlik güçlerine güç katan hava unsurları, Türkiye'nin bu alanda üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Yerli İHA ve SİHA'lar düşmanların kabusu oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan İHA ve SİHA merkezi Erzurum'da faaliyete geçti. İlk incelemeleri yapmak üzere emniyet genel müdürü Mehmet Aktaş geçtiğimiz haftalarda merkeze bir ziyaret gerçekleştirdi.

Terörle mücadelede etkin rol oynayan bayraktar tb2 İHA ve SİHA'lar güvenlik güçlerinin gökyüzündeki gözü olacak.

İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları, bölgeye Erzurum semalarından gönderilecek

Ayrıca gökyüzü kartallarımızdan biri olan ve 15 Temmuz 2020 tarihinde geçirdiği uçak kazasında şehit olan irfan Aydoğan'ın ismi de hainlerin korkulu rüyası olan gökyüzündeki gören gözümüz SİHA'ya verildi.

Son dakika haberi: İHA ve SİHA'lar artık Erzurum'dan havalanacak
Son dakika haberi: İHA ve SİHA'lar artık Erzurum'dan havalanacak
Son dakika haberi: İHA ve SİHA'lar artık Erzurum'dan havalanacak
Son dakika haberi: İHA ve SİHA'lar artık Erzurum'dan havalanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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