Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Of'taki sel ve heyelanlara ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Of'taki sel ve heyelanlara ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Of'a çok kısa süre içerisinde 50 kilogram, Hayrat'ta da yukarıki mahalleler ve köyler olmak üzere yaklaşık 140 kilogram civarında yağmur düştü.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Of'taki sel ve heyelanlara ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
15.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:46

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Of'a çok kısa süre içerisinde 50 kilogram, Hayrat'ta da yukarıki mahalleler ve köyler olmak üzere yaklaşık 140 kilogram civarında yağmur düştü. Bu hakikaten riskli bir rakam ve bu açıdan Of'ta yaklaşık 22 kırsal mahalle yolu kapandı. 22 köy, mahalle yolunun yaklaşık 11'i şu ana kadar açıldı, diğerlerinin de açılma çalışmaları sürüyor." dedi.

Bakan Soylu, Soylu, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanlar olan Of ilçesine gelerek Kaymakamlıkta gerçekleştirilen hasar tespit ve koordinasyon toplantısına katıldı. Soylu, toplantı sonrası Kaymakamlık önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, afette hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İlçede, Vali, AFAD Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilleri, Kaymakam, Çevre ve Şehircilik ve diğer tüm birimlerle yağmur ve peşi sıra gelen heyelanın ortaya çıkardığı sonuçlarla ilgili dün akşam ve bugün bir değerlendirme yaptıklarını aktaran Soylu, "Şu anda tüm ekiplerimiz, DSİ'den Karayollarına kadar ve AFAD'dan tüm büyükşehir, ilçe belediye başkanlığı ekiplerine kadar her biri sahadalar." ifadesini kullandı.

Soylu, Of'a çok kısa süre içerisinde 50 kilogram, Hayrat'a da yukarıki mahalleler ve köyler olmak üzere yaklaşık 140 kilogram civarında yağmur düştüğüne işaret ederek şöyle konuştu:

"Bu hakikaten riskli bir rakam ve bu açıdan Of'ta yaklaşık 22 kırsal mahalle yolu kapandı. Yaklaşık 22 köyde de elektrik kesilmişti. 22 köy, mahalle yolunun yaklaşık 11'i şu ana kadar açıldı, diğerlerinin de açılma çalışmaları sürüyor. Ana yollarda herhangi bir tıkanıklık söz konusu değil. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği bilgi çerçevesinde yaklaşık 32 mahallede su arızası söz konusu, 54 ayrı noktada. Su Kanalizasyon İdaresinin çalışanları bu arızaları gidermeye çalışıyor. Yaklaşık 22 köy, mahallenin 14'üne elektrik verildi, 8'i ile ilgili elektrik verme çalışmalarının 4'ü de kısmen verildi, diğerlerinde de öğleden sonra 3-4 gibi inşallah verilmiş olacak."

"Dere kenarlarına ev yapmamak belki bu işin birinci kuralıdır"

Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde bu yıl birçok noktada sel, heyelan ve afetle karşı karşıya olduklarını dile getiren Soylu, Türkiye'nin afetle sürekli karşı karşıya kalan ve kalacak bir ülke olduğunu, tüm tedbirleri, tüm yapısal adımları buna göre atmalarının kendileri için kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Soylu, bunu milletle yapacaklarını ifade ederek "Yani dere kenarlarına ev yapmamak belki bu işin birinci kuralıdır. İmarın ve özellikle belediyelerin, çevre şehirciliğin ortaya koymuş olduğu doğru yere imar çalışmalarının dışında 'Ben buraya yapayım, geçeyim, burada işte gençlik hayallerimiz var, ailemizin burada yadigarları var' dendiği andan itibaren büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalınması kaçınılmazdır. Bunu da ifade etmek gerekir." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile gece bölgede olduklarını anımsatan Soylu, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız da İller Bankasından gerekli maddi yardımların buraya yapılması hususunda, bizler de AFAD'dan, yine burada hasar gören evler ve diğer noktalar için de yine Aile Bakanlığımız gerekli destekleri ortaya koyacaklardır. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, Allah beterinden korusun ama bizim de tedbir almamız gerekiyor. İlk önce tedbiri alacağız, takdiri Cenabıallah'a bırakacağız ama tedbir bizim işimizdir." diye konuştu.

Bakan Soylu, 17 Ağustos'a değinerek şunları kaydetti:

"Bir hafta boyunca AFAD'la birlikte tüm Türkiye'de depreme hazırlık haftası olarak bir haftayı hem farkındalık üretmek hem çalışmalarımızı tekrar gözden geçirebilmek için değerlendireceğiz bütün illerde ama etkinliklerimiz de olacak. Bu konu bizim önümüzdedir afet, sel, heyelan ve deprem. Hazırlıklarımızı buna göre yapmak durumundayız. Bu konuda bizim yapacağımız 1 liralık yatırım, vatandaşımızın atacağı 1 liralık adım yarın 7 liralık maliyetin önüne geçecektir. Bu uluslararası bir norm. Tabii burada can kayıplarının, Allah muhafaza burada ortaya çıkabilecek sakatlıkları, kazaları elbetteki bunun içine katmak ve bunu değerlendirmek mümkün değildir. Tekrar geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

Soylu, ayrıca yeni inşa edilen Of Jandarma Komutanlığı binasında da incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu'ya, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Sürmene Kaymakamı ve Of Kaymakam Vekili Ahmet Gazi Kaya, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililer eşlik etti.

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Kaynak: AA

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