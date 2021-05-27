İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır. Ekşi yemedim, karnım ağrımıyor. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler. Müsaade etmedik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu'na katıldı ve milletvekillerini sorularını cevapladı. Bakan Soylu, kendisine yönelik tehditlere "Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır. Ekşi yemedim, karnım ağrımıyor. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler. Müsaade etmedik" ifadelerini kullandı. Soylu, "Biz intikam alınacak adamlarız. Terörle mücadelede, uyuşturucu ile mücadelede, kimin ayağına bastığımızı biliyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'yi ziyareti sırasında yaşanan olayla ilgili konuşan Bakan Soylu, "O gün valiyle 50 kez görüştüm. Burada provokasyona açık adım atıldığı ortada" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in bir resepsiyonda konuşmalarından bahseden Soylu, "Sayın Akşener, bir Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda 'Ben sizin gelininizim' dedi. Resepsiyondaki sohbetlerden bir tanesidir. Eleştirilecek, cinsiyetçi söylem değil" diye konuştu.

Bakan Soylu, Gülistan Doku isimli üniversite öğrencisinin bulunamaması hakkında "Bu konuda tüm soruşturmalarımızı ortaya koyduk. Bir cinayete rastlayamadık. Görüntü olmasına rağmen, en alt seviyeye kadar gidildi, barajın kapaklarına kadar gidildi" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İYİ Parti 'parlamenter sistem' çalışmasını kamuoyunun görüşüne açacak
İYİ Parti "parlamenter sistem" çalışmasını kamuoyunun görüşüne açacak
Akşener'den Erdoğan'ın 'Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi' sözlerine yanıt: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz
Akşener'den Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine yanıt: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Deniz Çakır Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Meltem Hocaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 22:31:33. #1.13#

title