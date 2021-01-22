Husumetlisini öldürüp, suçu yaşı küçük yeğenine üstlendirdi, farı yanmayan minibüs ele verdi

ANKARA'da, Murat Özçelik'in (26) 3 ay önce evinde pencere önündeyken dışarıdan ateşlenen pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili, İsmail Y. (15) tutuklandı. Çocuğun ifadesine inanmayan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettiği sol farı yanmayan minibüsten yola çıkarak cinayeti Demircan Y.'nin (20) işlediğini belirledi. Husumetlisi Murat Özçelik'i öldürüp, az ceza alacağını düşünerek yaşı küçük yeğeni İsmail Y.'nin suçu üstlenmesini sağladığı saptanan Demircan Y. gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, geçen yıl 27 Ekim'de Keçiören ilçesinde meydana geldi. Murat Özçelik, evinde pencerenin yanında dururken, kimliği belirsiz kişinin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Özçelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özçelik'in husumetlisi olan Demircan Y. ve yeğeni İsmail Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. İsmail Y., Suriye uyruklu bir kişinin kamyonetiyle kağıt topladıkları sırada yanlarına gelen köpeklere tüfekle ateş ettiğini, bu sırada saçmaların penceredeki Murat Özçelik'e isabet ettiğini söyledi. Demircan Y. ise olay sırasında evinde olduğunu, yaşananlardan haberinin olmadığını iddia etti. Bunun üzerine İsmail Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Demircan Y.'nin de aralarında bulunduğu diğer 5 kişi serbest bırakıldı.

SOL FARI YANMAYAN MİNİBÜS ELE VERDİAncak Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İsmail Y.'nin tek başına cinayeti işleyemeyeceğini, ifadelerinin de tutarsız olduğunu düşünerek soruşturmayı genişletti. Yapılan araştırmada ölen Murat Özçelik'in daha önce Demircan Y.'yi darbettiği bilgisine ulaşıldı. Ölen Murat Özçelik'in evi ile Demircan Y.'nin evinin arasındaki 27 kilometrelik güzergahta bulunan bütün güvenlik kameralarını incelemeye alındı. 816 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucunda Murat Özçelik'in evinin yakınında sol farı yanmayan plakasız minibüs tespit edildi. Cinayet tarihinde Demircan Y.'nin minibüsle Murat Özçelik'in evinin bulunduğu yere gittiği, olayın ardından da yeğeni İsmail Y.'nin evine gittiği belirlendi.'SUÇU SEN ÜSTLEN CEZAEVİNDE BİZ SANA BAKARIZ'

Yapılan araştırmalar sonunda Demircan Y.'nin daha önce kendisini darbeden Murat Özçelik'i öldürdüğü, daha sonra yeğeni İsmail Y.'nin evine giderek, ailenin de onayıyla yaşının küçük olması nedeniyle az ceza alacağını düşünerek suçu üstlenmesini sağladığı saptandı. Demircan Y.'nin yeğenine, "Suçu sen üstlen, cezaevinde biz sana bakarız" dediği belirtildi. Güvenlik kamerası görüntüleriyle cinayeti çözen polis, operasyonla Demircan Y.'yi gözaltına aldı. Demircan Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Yeğeni İsmail Y.'nin de olaydan sonra karıştığı farklı bir kavga olayı nedeniyle cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ