Son dakika haberi... Husumetlisini öldürüp, arkadaşını yaraladı; teslim oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: TUTUKLANDIOrdu'nun Ünye ilçesinde, husumetli olduğu Ulaş Kuyumcu'yu (42), otomobilde tabancayla vurarak öldürüp, yanındaki arkadaşı Melek Öztürk'ü (28) de yaradıktan sonra kaçan, ardından jandarmayı arayarak teslim olan Hasan Yılmaz (49), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ORDU (DHA) - TUTUKLANDI
Ordu'nun Ünye ilçesinde, husumetli olduğu Ulaş Kuyumcu'yu (42), otomobilde tabancayla vurarak öldürüp, yanındaki arkadaşı Melek Öztürk'ü (28) de yaradıktan sonra kaçan, ardından jandarmayı arayarak teslim olan Hasan Yılmaz (49), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Son Dakika Haberleri