Son dakika haberi... Husumetlisini öldürüp, arkadaşını yaraladı; teslim oldu (2)

ORDU (DHA) - TUTUKLANDI

Ordu'nun Ünye ilçesinde, husumetli olduğu Ulaş Kuyumcu'yu (42), otomobilde tabancayla vurarak öldürüp, yanındaki arkadaşı Melek Öztürk'ü (28) de yaradıktan sonra kaçan, ardından jandarmayı arayarak teslim olan Hasan Yılmaz (49), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.