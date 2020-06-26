Son dakika haberi | Hisarcık Müftüsü Arda için veda yemeği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Hisarcık Müftüsü Arda için veda yemeği

Son dakika haberleri... Çanakkale'nin Ezine ilçesine atanan Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Müftüsü Mustafa Arda için veda yemeği verildi.

Son dakika haberi | Hisarcık Müftüsü Arda için veda yemeği
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47

Çanakkale'nin Ezine ilçesine atanan Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Müftüsü Mustafa Arda için veda yemeği verildi.

Müftü Mustafa Arda için Cumhuriyet İlkokulu Yemekhanesinde verilen yemek programına Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri Ferdi Osman Çetinel, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüksel Demir, müftülük personelleri ve din görevlileri katıldı.

Yemek sonrası bir konuşma yapan Müftü Mustafa Arda," 7 yıl süresince hiç kimseyle problemimiz olmadan, birbirimizi anlayarak, biz size abilik, sizde görevinizi yaparak güzel bir dönem geçirdik" dedi.

Arda," Ben sizleri tanımaktan, sizlerle beraber görev yapmaktan memnun ve mutluyum. Sizleri çok seviyorum. Sizlerin de beni sevdiğini tahmin ediyorum. Güzel ilişki ve diyaloglarımız oldu. Bu programı tertiplediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, hepiniz Allah'a emanet olun" dedi.

İlçelerinde 7 yıl görev yapan Müftü ile güzel anıları olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Hiçbir kırgınlığımız olmadı. Bizler hakkımızı helal ediyoruz. Hocamızla beraber 15 Temmuz'u yaşadık ve beraber nöbetler tuttuk. Dik duruşundan dolayı kendisini tebrik ediyor, ilçe halkım adına teşekkür ediyorum. Hakkını helal etsin. Yeni görev yeri Ezine'de kendisine başarılar diliyorum. Rabbim yardımcısı olsun inşallah" diye konuştu.

Kamu görevinin süreklilik ve değişim gerektirdiğine dikkat çeken Kaymakam Buğra Karadağ," Müftü beyin ilçemizde verimli bir şekilde çalıştığına ben şahidim. Gittiği yerde de bundan daha fazla gayret ve verim sağlayacağını düşünüyorum. Ezine'de de üstüne katarak Hisarcık'ta yaptığı hizmetleri daha fazla yapacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Yemek sonunda Müftü Mustafa Arda'ya Kaymakam Buğra Karadağ ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından plaket takdim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Haber
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu Haber
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı Haber
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin terörizm raporuna tepki: Terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin terörizm raporuna tepki: Terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gitti
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gitti
800 bin liralık altınını kaptıran kadın, dolandırıcının yakalandığını duyunca gözyaşlarına boğuldu
800 bin liralık altınını kaptıran kadın, dolandırıcının yakalandığını duyunca gözyaşlarına boğuldu
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı' iddialarına yanıt
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Volkan Bozkır Adnan Menderes Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Alper Ulusoy Yılmaz Vural Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Kadın Deprem Manisa
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Hisarcık Müftüsü Arda için veda yemeği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 13:47:51. #1.15#
title