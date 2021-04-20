Son dakika haberi... Hırvatistan ile işbirliği imkanları görüşüldü
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Son dakika haberi... Hırvatistan ile işbirliği imkanları görüşüldü

Son dakika haberi... Hırvatistan ile işbirliği imkanları görüşüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'i ziyaret etti.

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'i ziyaret etti. Ziyarette iş birliği olanakları ve güncel gelişmeler değerlendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovi, Fahri Konsolos Adayı Mehmet Çiçek ve ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin'i makamında ağırladı.

"Depremde yardıma Türkiye koştu"

Antalya'nın Hırvat vatandaşların turist olarak en çok tercih ettiği şehirlerden biri olduğunu belirten Cvitanovi, "Antalya'da ve Büyükşehir Belediyesi'nde olmaktan mutluluk duydum. Belediye binası önünde ülkemizin bayrağını görmek de beni mutlu etti. Türkiye ile Hırvatistan tarih boyunca dostane ilişkiler içerisinde olmuştur. Özellikle 2020 yılında Hırvatistan'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından Türkiye'nin ülkemize çok yardımları oldu. Bunun için çok teşekkür ederim" dedi.

Ziyarette yeni göreve başlayacak olan Hırvatistan Fahri Konsolos Adayı Mehmet Çiçek'i de tanıtan Büyükelçi Cvitanovi, fahri konsolosun kabul resepsiyonunda kravatın tarihiyle ilgili bir sergi düzenlemek istediklerini de söyledi.

"İlişkilerin gelişmesi için katkı sunarız"

Büyükelçi Cvitanovi'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, konuk büyükelçiye Antalya ve belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Hırvatistan'la ilişkilerin gelişmesi yönünde her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirten Tuncer, Büyükelçi Hrvoje Cvitanovi'le iki ülke ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. - ANTALYA

Son dakika haberi... Hırvatistan ile işbirliği imkanları görüşüldü
Son dakika haberi... Hırvatistan ile işbirliği imkanları görüşüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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