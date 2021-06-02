Son dakika haberi | Hint Okyanusu'nda Türk gemisinin kaptanını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı

Son dakika haberler... Hint Okyanusu'nda Türk bandıralı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinde, kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürdüğü ve gemi personelini de yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Ergin Aktaş, ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hint Okyanusu'nda Türk bandıralı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinde, kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürdüğü ve gemi personelini de yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Ergin Aktaş, ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ergin Aktaş ve avukatı ile maktul Bora Ekşi'nin ailesi ve avukatları katıldı.

Duruşmada, savcının bir önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaaya ilişkin görüşü sorulan Ekşi ailesinin avukatlarından Ahmet Çağlar Coşkunsu, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Avukat Coşkunsu, Bora Ekşi'nin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak kasten öldürme", gemideki 4 kişiyi ise "öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını ve cezalarda indirim yapılmamasını istedi.

Olayda yaralanan Suat Kartal, Fatih Demirkan, Osman Batur Altınkayak ve Taşkın Yılmaz'ın avukatı Onur Azaklı, sanığın tüm gemi personeline yönelik yaralama değil "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son savunması sorulan sanık Aktaş ise "İsterseniz asın ama doğruları söyledim. Geçirdiğim psikolojik rahatsızlık sonucunda kafamda kurgulayıp inandığım düşüncelere göre hareket ettim ve gemi kaptanını bilerek isteyerek öldürmedim. Gemiyi savaş gemisi, kaptanı İngiliz kaptanı, diğer arkadaşlarımı da düşman askeri olarak gördüm. Beni öldürecek diye saldırdım. Yakınlarına kendimi affettiremem çünkü onların canı gitti. Bunların dikkate alınmasını istiyorum. Gemi kaptanımı seviyordum." ifadelerini kullandı.

Sanık hakkında takdiri ve tahrik indirimleri uygulanmadı

Mahkeme heyeti, sanık Aktaş'ı, maktul Bora Ekşi'yi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, samimi bir pişmanlık içinde olmaması ve atılı suçun toplum üzerinde yarattığı etkiyi dikkate alarak sanık hakkında "tahrik indirimi" ve "takdiri indirim" uygulamadı.

Sanığı, gemi personeli olan müdahiller İsmail Çeken, Taşkın Yılmaz, Suat Kartal ve Sedat Kartal'a yönelik eylemleri nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplamda 39 yıl hapis cezasına mahkum eden heyet, bu cezalarda da takdiri indirim yapmadı.

Heyet, sanık Aktaş'a, müdahil Fatih Demirkıran'a yönelik "silahtan sayılan bıçakla kasten yaralama" suçundan 6 ay, Erhan Gündüz, Coşkun Köse, Cenk Çamursoy ve Keziban Hacer Teyzapar'a karşı ise "silahtan sayılan bıçakla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan toplamda 1 yıl 6 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

Sanığı, müdahiller Recep Ali Kanca ve Osman Batur Altınkaynak'a karşı "silahla tehdit" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırarak bu suçlar yönünden de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmeden heyet, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Kararın okunmasının ardından maktul Bora Ekşi'nin kardeşi sanığa tepki gösterirken diğer aile üyelerinin de ağladıkları görüldü.

Olay ve iddianame

Endonezya'nın Semerang Limanı'ndan yükünü aldıktan sonra Hint Okyanusu'na açılan "İnce Karadeniz" gemisinde, 20 Aralık 2019 tarihinde, makine yağcısı olarak çalışan 34 yaşındaki Ergin Aktaş, geminin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürmüş, diğer 8 gemi çalışanını da yaralamıştı.

Geminin Sri Lanka'ya ulaşmasının ardından yetkililer tarafından gözaltına alınan ve burada 3 gün gözaltında tutulan Aktaş, Colombo şehrinden özel bir ekiple Türkiye'ye getirilerek tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Aktaş'ın, "ağırlaştırılmış müebbet" ve 135 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar