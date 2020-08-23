Son dakika haberi: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 356'ncı gününde Son dakika 3. sayfa haberine göre - HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 356'ncı gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 356'ncı gününe girdi.

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 356'ncı gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 356'ncı gününe girdi.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 356'ncı günde de sürüyor. Diyarbakır'dan oturma eylemine katılan baba Nihat Aydın, oğlu Mehmet'tin 5 yıl önce HDP tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını belirterek eylemlerine devam ettiklerini söyledi. 5 yıldır oğlundan haber alamadığını kaydeden baba Aydın, "Eğer oğlum benim sesimi duyuyorsa babasına dönsün. Gelsin adalete teslim olsun. Ben sabah işe giderken benim oğlum da çantasını, dosyasını alarak okula gitti. 13 yaşındaki çocuğu dağa götürdüler" dedi.

Kaynak: İHA