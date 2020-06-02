Haziran ayında Ilgaz Dağı'na kar yağdı
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Haziran ayında Ilgaz Dağı'na kar yağdı

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerine Haziran ayı olmasına rağmen kar yağdı.

02.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:28

Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerine Haziran ayı olmasına rağmen kar yağdı.

Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimleri, Haziran ayında yağan kar nedeniyle beyaza büründü. Kastamonu'da il merkezinde yer yer yağmur yağarken, Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerine ise kar yağdı. Kısa süreli yağan kar nedeniyle Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının sıfır derecede seyrettiği bölgede, karın hafif şekilde devam etmesi bekleniyor.

Ayrıca il merkezinde de hava sıcaklığı 5 derecede seyrederken, yağmur ise yer yer yağmaya devam ediyor. - KASTAMONU

Haziran ayında Ilgaz Dağı'na kar yağdı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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