Son dakika haberi: HATAY AK Parti'li ve CHP'li vekiller, maaşlarını Hatayspor'a bağışladı Son dakika güncel haberine göre AK Parti'li ve CHP'li vekiller, maaşlarını Hatayspor'a bağışladıSÜPER Lig'e çıkmak için Play-Off mücadelesi yapacak olan Hatayspor için başlatılan yardım kampanyasına AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri birer maaş bağışlayarak katıldı.

AK Parti'li ve CHP'li vekiller, maaşlarını Hatayspor'a bağışladı SÜPER Lig'e çıkmak için Play-Off mücadelesi yapacak olan Hatayspor için başlatılan yardım kampanyasına AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri birer maaş bağışlayarak katıldı. Arsuz ilçesindeki Madenli Yat Limanı temel atma törenine katılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın öncülüğünde Hatayspor'a yardım kampanyası başlattıklarını hatırlatıp, destek istedi. Törene katılan AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Hüseyin Yayman, CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir ve Suzan Şahin Hatayspor'a birer maaşlarını bağışladı. Görnütü Dökümü ------------------------ -Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın konuşması -AK Parti milletvekili Abdulkadir Özel'in konuşması -CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un konuşması -CHP İsmet Tokdemir konuşması -CHP Milletvekili Suzan Şahin'in konuşması -MHP'li Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül'ün konuşması -CHP'li Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven'in konuşması -AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman'ın konuşması -Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın konuşması -Vali Doğan'a taraftarlardan ve vekillere forma verilmesi Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),(DHA) Kaynak: DHA