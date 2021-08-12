Son dakika haberi: Hastanede tedavi gören Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
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Son dakika haberi: Hastanede tedavi gören Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Son dakika haberi: Hastanede tedavi gören Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavilerine hastanede devam edilen hastalar, yapılan tüm uyarılara rağmen aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavilerine hastanede devam edilen hastalar, yapılan tüm uyarılara rağmen aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Kovid-19 servisinde tedavileri devam eden hastalar, herkese Kovid-19 aşısı yaptırmaları için çağrıda bulundu.

Uyarıları dikkate almayarak aşı yaptırmayan ve Kovid-19'u ağır semptomlarla geçiren hastalar, yaşadıkları zorlukları AA muhabirine anlattı.

Oğlunu kaybettiği hastalıkla mücadele ediyor

Hastanede tedavisi süren 40 yaşındaki Fatma Yıldız, Kocaeli'de yaşadığını, aile ziyareti için geldiği Van'da Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

14 gündür hastanede yattığını anlatan Yıldız, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşadığını belirtti.

Herkese aşı yaptırmaları çağrısında bulunan Yıldız, şöyle konuştu:

"Oğlum 19 gün önce Kovid-19'a yakalandı, kısa sürede entübe edildi ancak onu kaybettim. Oğlumun vefatından sonra hastaneye yatırıldım. Bu hastalığın sonu yok. Aşı kesinlikle şart. Herkesin aşısını mutlaka yaptırması gerekiyor. Önceden aşıya karşıydım. Hastalığa yakalandığımda gerçeğin öyle olmadığını anladım. İnsanlar korkuyor, korkutuluyor. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Aşı bir ayrıcalık. Nefes darlığım var, solunum sıkıntısı çekiyorum. İnşallah iyileşip buradan çıkacağım. Astım hastasıyım. Oğlumun bir hastalığı yoktu, o da aşısını yaptırmamıştı. Akciğerleri sağlamdı ama Kovid-19 salgınına yenildi."

"Hastalığı ağır geçiriyorum"

18 yaşındaki Sümeyye İdil ise baş ağrısı ve solunum sıkıntısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, kontrollerin ardından Kovid-19 teşhisi konulduğunu aktardı.

Kovid-19'un ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan İdil, "Hastalığı ağır geçiriyorum. Nefes alıp veremiyorum. Sabaha kadar uyuyamıyorum. Herkes aşısını yaptırsın. Aşı olsunlar ki bu hastalık erken bitsin. Biz de bu hastalıktan kurtulalım. Sıra bana gelmişti ama aşımı olmadım. Kovid-19 salgınına yakalandım. İyileştikten sonra aşımı yaptıracağım, evimde kalacağım. Özellikle gençler aşılarını yaptırsın." diye konuştu.

"Genç yaş grubunda ölüm riski giderek artıyor"

YYÜ Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Şaban İncecik ise salgınlara ve ölümlere yol açan pek çok hastalığın tedavisinin aşı olduğunu vurguladı.

Toplumda uyarılara rağmen 'ben gencim bana bir şey olmaz', 'ciddi bir hastalığım yok' diyerek aşı olmak istemeyenlerin bulunduğunun altını çizen İncecik, şöyle konuştu:

"Kovid-19 servisine ya da yoğun bakıma yatırıldıklarında bunun pişmanlığını yaşıyorlar. Maalesef genç hastalarımız var. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor ve durumları ağır seyrediyor. Yoğun bakıma gidecek hasta grubumuz maalesef çok fazla. Hekimlikte hep umut verici güzel şeyler söylemek var ama Kovid-19 maalesef bize aynı cevabı verdirmiyor. Daha önce genç yaş grubuyla ilgili ölümler çok sınırlı diye cümleler kullanırken, şu an aynı cümleleri kullanmak biraz zorlaştı. Genç yaş grubunda ölüm riski giderek artıyor. Aşı yaptırma konusunu tekrar tekrar vurguluyoruz. Halkımızın hastalanmasına üzülüyoruz. Tedavi yöntemleri sadece bizde değil tüm dünyada sınırlı. Tıp dünyası arayış içinde. Sırası gelen vatandaşların aşılarını mutlaka yaptırması gerekiyor."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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