Son dakika haberi: Hastanede Kovid-19'dan ölen cinayet şüphelisinin kimliği DNA testiyle belirlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Hastanede Kovid-19'dan ölen cinayet şüphelisinin kimliği DNA testiyle belirlenecek

26.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:44
Son dakika haberi: Hastanede Kovid-19'dan ölen cinayet şüphelisinin kimliği DNA testiyle belirlenecek

Son dakika haberi... Diyarbakır'da özel bir hastanede koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken hayatını kaybeden cinayet şüphelisinin gerçek kimliği DNA testiyle belirlenecek.

Diyarbakır'da özel bir hastanede koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken hayatını kaybeden cinayet şüphelisinin gerçek kimliği DNA testiyle belirlenecek.

Alınan bilgiye göre, 18 Aralık'ta merkez Kayapınar ilçesinde özel bir hastaneye Haşim Ç. ismiyle giriş yapan kişi, Kovid-19 teşhisiyle tedavi altındayken 25 Aralık'ta yaşamını yitirdi.

Söz konusu kişinin, kasten adam öldürme suçundan aranan Ahmet Ç. olduğu ve sahte kimlikle işlemlerini yaptırdığı iddiası üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda olay yeri incemeleme ekipleri tarafından, kimlik tespiti amacıyla DNA testi yapılabilmesi için zanlıdan kan örneği alındı, parmak izi ve fotoğraflama çalışması yapıldı.

Haşim Ç'nin de polise verdiği ifadede, Ahmet Ç'nin kendisinin kimlik fotokopisi ile hastaneye giriş yaptığını öğrendiğini, konudan haberinin olmadığını, 2014'te kimliğini kaybettiğini, aynı yıl yeni kimlik çıkardığını ve kimliğinin hastanede kullanılmasıyla ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Hastanede yaşamını yitiren kişiye ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Coşkun Sabah Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Metin Oktay Domagoj Vida Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Hastanede Kovid-19'dan ölen cinayet şüphelisinin kimliği DNA testiyle belirlenecek | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 13:51:11. #1.15#
title