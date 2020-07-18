Bu kadar da olmaz! 64 yaşındaki şahıs, 12 yaşındaki kızı istismar etti bir de utanmadan kızın ailesinden şikayetçi oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu kadar da olmaz! 64 yaşındaki şahıs, 12 yaşındaki kızı istismar etti bir de utanmadan kızın ailesinden şikayetçi oldu

Antalya'da 12 yaşındaki kızı markette istismar eden 64 yaşındaki şahıs, kızın babası ve amcası tarafından dövülerek jandarmaya teslim edildi. Mahkemeden 4 yıl 2 ay hapis cezası alan zanlı, kendisini dövdüğü için küçük kızın babasından ve amcasından şikayetçi oldu.

18.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:13

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 2 yıl önce bir markette, o tarihte 12 yaşında olan A.A. isimli kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası Bölge Adliye Mahkemesi'nce kesinleşen Bölükbaş Dinç (64), kendisini dövdükleri gerekçesiyle mağdur çocuğun babası ile amcasına 21 bin liralık maddi-manevi tazminat davası açtı. Kız çocuğunun ailesi de Dinç'e 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Manavgat'ın turistik mahallesi Side'de oturan Bölükbaş Dinç, iddiaya göre 2018 yılı eylül ayında bir markette A.A. adlı kız çocuğuna belinden sarılıp, vücuduna dokunarak istismarda bulundu. Küçük kızın babası ve amcası tarafından marketin önünde dövüldükten sonra jandarmaya teslim edilen Bölükbaş Dinç, sulh ceza hakimliğince 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALDI

Duruşmalar sırasında tahliye edilen ve Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Bölükbaş Dinç'e, 6 Aralık 2018 tarihinde yapılan karar duruşmasında 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Bölükbaş Dinç'in cezası Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi tarafından 25 Haziran 2020 tarihinde onandı. Bu kararının ardından şu an serbest olan Bölükbaş Dinç hakkındaki sürecin devam ettiği belirtildi.

KIZIN AİLESİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yargılama sırasında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunan Bölükbaş Dinç, A.A.'nın babası Mehmet Reşit A. ve amcası Ümit A.'dan kendisini dövdükleri gerekçesiyle şikayetçi oldu. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen yargılama sırasında Bölükbaş Dinç avukatı aracılığıyla Manavgat 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, A.A.'nın babası ve amcası hakkında kendisini dövdükleri ve darp ettikleri için ayrı ayrı 500'er lira maddi ve 10 biner lirası da manevi olmak üzere toplam 21 bin liralık tazminat davası açtı.

BELLİ BİR SÜRE ÇALIŞAMADIĞI İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDU

Manavgat 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede şu ifadeler kullanıldı: "Davalı Mehmet Reşit A. ve yanında bulunan iki kişi müvekkilin önce kafasına olmak üzere tüm vücuduna tekme-tokat vurmak suretiyle darp etmişlerdir. Bu esnada küfür, hakaret ve tehditlerde de bulunmuşlardır. Müvekkil darp edildiği esnada dahi suçsuz olduğunu söylemesine rağmen davalılar müvekkili darp etmeye devam etmişler, müvekkil bu darp olayı sonrasında ciddi yaralar almıştır. Olay sonrasında hastaneye giden müvekkilin yüzünde ve kolunda darp izleri mevcuttur. 16.09.2018 tarihli Genel Adli Muayene Raporu 'yüzde sağ yanak yaygın hipermi, kafa saçlı deride yer yer kızarıklıklar mevcut, kulak memesinde 1 cm kesi mevcut, sol yanakta hafif kızarıklık, sırtta yer yer ağrı ve sol alt burunda hafif kızarıklık mevcut, sağ kulakta kızarıklık mevcut, sağ el 5. parmakta kırık, sağ kulakta duvarda kızarıklık mevcut, sol kulakta kızarıklık mevcut' şeklinde düzenlenmiştir. Müvekkil 1956 doğumlu birisidir ve 3 kişi tarafından ciddi bir şekilde darp edilmiş, bu sebeple derin yaralar almıştır. Kati hekim raporuna göre müvekkilin vücutta kemik kırığı oluşmuş ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaralanmış olduğu tespit edilmiştir. Müvekkilim hem maddi hem manevi olarak zarara uğramıştır. Ciddi bir yaralanma yaşayıp, belli bir süre çalışamamıştır. Müvekkillerin hastane ve tedavi giderleriyle birlikte müvekkilin çalışamadığı süre boyunca uğradıkları kazanç kayıplarının ve kaza nedeniyle yaşamış oldukları manevi acıların bir nebze olsun giderilmesi gerekmektedir."

KIZIN AİLESİNDEN KARŞI DAVA

A.A.'nın ailesi de Bölükbaş Dinç'e karşı 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Manavgat 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 davayı birleştirdi.

Bu kadar da olmaz! 64 yaşındaki şahıs, 12 yaşındaki kızı istismar etti bir de utanmadan kızın ailesinden şikayetçi oldu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
KIYAMET: Ne oluyor topluma bilmiyorum yarısı iş bulamıyor yarışı kudurmuş çocuklara saldırıyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı Magazin
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı Magazin
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız? Yaşam
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp 3. Sayfa
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı Güncel
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Türk tır şoförü, Gürcistan polisine direndi ve aracındaki Türk kahramanlarının fotoğraflarını söktürmedi
Türk tır şoförü, Gürcistan polisine direndi ve aracındaki Türk kahramanlarının fotoğraflarını söktürmedi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Bilim insanları 100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteriyi tesadüf eseri buldu
Bilim insanları 100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteriyi tesadüf eseri buldu
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Ece Erken Serdar Ortaç Tuvana Türkay
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Asker Ankara 15 Temmuz Azerbaycan
Şu an buradasınız: Bu kadar da olmaz! 64 yaşındaki şahıs, 12 yaşındaki kızı istismar etti bir de utanmadan kızın ailesinden şikayetçi oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 14:14:00. #1.15#
title