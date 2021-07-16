Son dakika haberleri: HAKKARİ'DE ŞEHİT EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI CEVHER İÇİN MEVLİT

Bir son dakika haberine göre HAKKARİ'de, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için mevlit okundu.