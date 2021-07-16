Son dakika haberleri: HAKKARİ'DE ŞEHİT EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI CEVHER İÇİN MEVLİT
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Son dakika haberleri: HAKKARİ'DE ŞEHİT EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI CEVHER İÇİN MEVLİT

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre HAKKARİ'de, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için mevlit okundu.

HAKKARİ'de, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için mevlit okundu.

Bulak Mahallesi'ndeki Hacı Sait Camii'nde düzenlenen mevlit programına; Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, polisler ve çok sayıda kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ve tüm şehitler için dualar edildi.

Son dakika haberleri: HAKKARİ'DE ŞEHİT EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI CEVHER İÇİN MEVLİT
Son dakika haberleri: HAKKARİ'DE ŞEHİT EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI CEVHER İÇİN MEVLİT
Son dakika haberleri: HAKKARİ'DE ŞEHİT EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI CEVHER İÇİN MEVLİT
Son dakika haberleri: HAKKARİ'DE ŞEHİT EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI CEVHER İÇİN MEVLİT
Son dakika haberleri: HAKKARİ'DE ŞEHİT EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI CEVHER İÇİN MEVLİT
Son dakika haberleri: HAKKARİ'DE ŞEHİT EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI CEVHER İÇİN MEVLİT
Son dakika haberleri: HAKKARİ'DE ŞEHİT EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI CEVHER İÇİN MEVLİT
Son dakika haberleri: HAKKARİ'DE ŞEHİT EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI CEVHER İÇİN MEVLİT
Son dakika haberleri: HAKKARİ'DE ŞEHİT EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI CEVHER İÇİN MEVLİT
Son dakika haberleri: HAKKARİ'DE ŞEHİT EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI CEVHER İÇİN MEVLİT

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: HAKKARİ'DE ŞEHİT EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI CEVHER İÇİN MEVLİT - Haberler
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