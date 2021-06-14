Son dakika haberi | Hafta sonunu geçirmek için geldiği tarlasında hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Hafta sonunu geçirmek için geldiği tarlasında hayatını kaybetti Kiraz ve ceviz ağaçlarının arasını sürerken devrilen traktörün altında kalarak, hayatını kaybetti Hafta sonunu kiraz ve ceviz bahçesinde geçirmek için İstanbul'dan Bilecik'e gelen kişi devrilen traktörün altında kalarak,...