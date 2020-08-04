Son dakika haberi... Hafif ticari araç, istinat duvarına çarptı; sürücü yaralandı, eşi öldü Son dakika habere göre AMASYA'da, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki istinat duvarına çarpan hafif ticari araçtaki sürücü Necati Yılmaz (58) yaralanırken, eşi Cennet Yılmaz (49) hayatını kaybetti.

AMASYA'da, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki istinat duvarına çarpan hafif ticari araçtaki sürücü Necati Yılmaz (58) yaralanırken, eşi Cennet Yılmaz (49) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Amasya- Tokat yolu üzeri Aydınca mevkisinde meydana geldi. Necati Yılmaz'ın kullandığı 34 EA 3460 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cennet Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Necati Yılmaz ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Cennet Yılmaz'ın cansız bedeni de otopsi için hastane morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA