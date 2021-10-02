Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık Covid- 19 verilerini açıkladı. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık Covid- 19 verilerini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Haberler | Sağlık

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık Covid- 19 verilerini açıkladı.

ZONGULDAK (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık Covid- 19 verilerini açıkladı.

Geçen hafta yükselen illerde arasında olan Zonguldak, vaka sayıları artış yaşanan iller arasında ilk sırada yer aldı

Hes uygulamasında kent kırmızıya döndü

ZONGULDAK - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 vaka sayısı en çok artan iller arasında ilk sırada Zonguldak olduğunu açıkladı. Zonguldak yeni verilere göre 167,97 artışla 529,60'lık oranla vaka sayısı en çok artan il oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık Covid- 19 verilerini açıkladı. Zonguldak Covid-19 vaka sayısı en çok artan iller arasında, 167,97 artışla 529,60'lık oranla vaka sayısı en çok artan il oldu. Geçen hafta yine en çok artış yaşanan iller arasında olan Zonguldak 18-24 Eylül verilerine göre 167,97 artışla 529,60'lık orana yükseldi. Vaka artış sayıları Hayat Eve Sığar Uygulaması'na da yansıdı. Kentin rengi kırmızıya dönüşürken, kent merkezi 'yüksek riskli' alana dönüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez" dedi.

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık Covid- 19 verilerini açıkladı.

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık Covid- 19 verilerini açıkladı.

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık Covid- 19 verilerini açıkladı.

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık Covid- 19 verilerini açıkladı.
İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Son Dakika Haberleri
İki doz aşılamada mavi kategoriye geçen il sayısı 19'a yükseldi

İki doz aşılamada mavi kategoriye geçen il sayısı 19'a yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump Binali Yıldırım
Magazin Oğuzhan Koç Gülben Ergen Amelia Hamlin
Spor Burak Yılmaz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Mehmet Nuri Ersoy Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık Covid- 19 verilerini açıkladı. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 18:03:41. #1.12#