Son dakika haber... GÜVENLİK GÜÇLERİNE KÜFRETTİ, GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLERE PARA TEKLİF ETTİ
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Son dakika haber... GÜVENLİK GÜÇLERİNE KÜFRETTİ, GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLERE PARA TEKLİF ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre BOLU'da, bir televizyonda programındaki yarışmadan diskalifiye edilen, papağanına eziyet ve küfrederken yayınladığı görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir, sosyal medyada yaptığı canlı yayında polis ve jandarmaya küfrettiği iddiasıyla ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

BOLU'da, bir televizyonda programındaki yarışmadan diskalifiye edilen, papağanına eziyet ve küfrederken yayınladığı görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir, sosyal medyada yaptığı canlı yayında polis ve jandarmaya küfrettiği iddiasıyla ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bir televizyon programından diskalifiye edilen, evinde beslediği papağanına eziyet ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir'in, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınında polis ve jandarmaya küfrettiğini iddia eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine gelen polis ekibi, Murat Özdemir'e ulaşamadı. Ekipler, Özdemir'in aracını kaldırım üzerinde park halinde görüp, durumu trafik ekiplerine bildirdi. Hatalı park edilen araç çekici ile kaldırılmak istendi. Bu sırada Özdemir, aracının yanına geldi. Çekici personeli, Murat Özdemir'e polis memurlarının talebi üzerine aracı çektiklerini söyledi. Özdemir ise "Yemişim memurunu" diyerek çekici personeline para teklifinde bulundu. Özdemir, bu sırada olay yerindeki polis ekiplerine de direndi. Özdemir ayrıca polislere de cebinden para çıkarıp, "Alın paranızı" dedi.

Olay yerinde bulunan görevli komiserin, "Al paranı cebine koy. Senin paran hiç kimseye lazım değil. 'Yemişim memurunu' diye konuşma. Hadsizlik yapma. Devletin memuruna hakaret edemezsin sen. Aracını çektirmeyeceğim. Ama haddini bilerek konuş. Devletin bu kadar adamı senle uğraşıyor burada. Sen kimsin de seninle uğraşacak" diye ikaz edip, ekip otosuna götürdü. Özdemir'in, hakkındaki şikayet üzerine ifadesi alınmak üzere polise merkezine götürüldüğü belirtildi.

Son dakika haber... GÜVENLİK GÜÇLERİNE KÜFRETTİ, GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLERE PARA TEKLİF ETTİ
Son dakika haber... GÜVENLİK GÜÇLERİNE KÜFRETTİ, GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLERE PARA TEKLİF ETTİ
Son dakika haber... GÜVENLİK GÜÇLERİNE KÜFRETTİ, GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLERE PARA TEKLİF ETTİ
Son dakika haber... GÜVENLİK GÜÇLERİNE KÜFRETTİ, GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLERE PARA TEKLİF ETTİ
Son dakika haber... GÜVENLİK GÜÇLERİNE KÜFRETTİ, GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLERE PARA TEKLİF ETTİ
Son dakika haber... GÜVENLİK GÜÇLERİNE KÜFRETTİ, GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLERE PARA TEKLİF ETTİ
Son dakika haber... GÜVENLİK GÜÇLERİNE KÜFRETTİ, GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLERE PARA TEKLİF ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber... GÜVENLİK GÜÇLERİNE KÜFRETTİ, GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLERE PARA TEKLİF ETTİ - Haberler
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