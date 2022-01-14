Son dakika haberi! Güvenlik görevlisi, eşini öldürüp intihara kalkıştı (2)

KARACABEY, BURSA (DHA) - TOPRAĞA VERİLDİ

? Bursa'da özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan eşi Orcay Korku tarafından tabancayla vurularak öldürülen Gözde Korku'nun cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Korku için Emirsultan Camii'nde ikindide cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Gözde Korku, Karacabey 1 Nolu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da katıldı.Yasin KESKİN-KARACABEY(Bursa)