Son dakika haberi! Güvenlik görevlisi, eşini öldürüp intihara kalkıştı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Güvenlik görevlisi, eşini öldürüp intihara kalkıştı (2)

Son dakika haberi! Güvenlik görevlisi, eşini öldürüp intihara kalkıştı (2)
Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre TOPRAĞA VERİLDİ?Bursa'da özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan eşi Orcay Korku tarafından tabancayla vurularak öldürülen Gözde Korku'nun cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

KARACABEY, BURSA (DHA) - TOPRAĞA VERİLDİ

? Bursa'da özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan eşi Orcay Korku tarafından tabancayla vurularak öldürülen Gözde Korku'nun cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Korku için Emirsultan Camii'nde ikindide cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Gözde Korku, Karacabey 1 Nolu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da katıldı.Yasin KESKİN-KARACABEY(Bursa)


Son dakika haberi! Güvenlik görevlisi, eşini öldürüp intihara kalkıştı (2)

Son dakika haberi! Güvenlik görevlisi, eşini öldürüp intihara kalkıştı (2)

Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title