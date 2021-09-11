Son dakika haberi | Güvenç'ten şehit yakınları ve gazilere ziyaret - Haberler
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Son dakika haberi | Güvenç'ten şehit yakınları ve gazilere ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberi | Güvenç'ten şehit yakınları ve gazilere ziyaret

Son dakika haberleri: Balıkesir'e bağlı Marmara Adası Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, göreve başladığı gibi şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, göreve başladığı gibi şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.

Marmara Kaymakamı Güvenç, Marmara İlçe Jandarma Komutanı Gökmen Orak, Marmara İlçe Emniyet Amiri Furkan Karkın, Marmara İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Halil İbrahim Azak, Marmara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gaye Dedeleroğlu ve Marmara Müftüsü Muhammet Çörekçi'nin katılımı ile birlikte kırsal Çınarlı Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Binbaşı Esat Oktay Yıldıran'ın eşi Serpil Okay Yıldıran'ı, Kıbrıs Gazisi Emekli Albay Önder Esin ile Kıbrıs Gazisi Ahmet Yayla'yı evlerinde ziyaret etti.

Şehit yakını ve gazilerimize hal, hatır, istek ve ihtiyaçlarını soran Kaymakam Güvenç "Bizler devlet ve millet olarak şehit ve gazilerimiz ve değerli ailelerinin her zaman yanlarında olacağız." diyerek, bu ziyaretlerin aralıksız devam edeceğini dile getirdi. - BALIKESİR

Son dakika haberi | Güvenç'ten şehit yakınları ve gazilere ziyaret

Son dakika haberi | Güvenç'ten şehit yakınları ve gazilere ziyaret

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