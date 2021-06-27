Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde öldü
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Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde öldü

Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde aşısı sıcaklardan kaçarak bir binanın gölgesine sığınan evsiz bir vatandaş, fenalaşarak hayatını kaybetti. Vatandaştan geriye yarı dolu su şişesi ve eski terlikleri kaldı.

Türkiye genelinde sıcak havalar etkisini göstermeye başladı. Sıcak havanın yoğunlukla hissedildiği illerimizden biri de Antalya oldu. Antalya'da hava sıcaklığı sabah saatlerinden itibaren 33 derece ile 35 derece arasında gidip geldi.

HEMEN AMBULANSI ARADILAR

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 620. Sokak'ta saat 15.30 sularında Sedat Kabakçı (55) sokak üzerinde bulunan binanın önünde aşırı sıcak havada dinlenmek için bir süre oturdu. Daha sonra Kabakçı'nın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

YARIM DOLU SU ŞİŞESİ KALDI

Bunun üzerine olay yerine 155 polis ekipleri geldi. Ekipler, olay yerini güvenlik şeridi ile çevirerek, incelemede bulundu. Şahsın üzerinden çıkan kimlikte yapılan araştırmada bimekan olduğu tespit edildi. Şahsın giydiği terliklerinin ve içtiği su şişesinin hemen yanında olduğu görüldü. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Son dakika haberi! Gölgesine oturduğu bina önünde hayatını kaybetti
Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde öldü
Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde öldü
Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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