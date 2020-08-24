Son dakika haberi: Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi
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Son dakika haberi: Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

Son dakika haberine göre Giresun'da hafta sonu yaşanan selde Espiye ilçesinde kaybolan bir şahsın cesedi Yağlıdere Deresi içinde bulunurken, vefat edenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Son dakika haberi: Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi
24.08.2020 15:35 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:39

Giresun'da hafta sonu yaşanan selde Espiye ilçesinde kaybolan bir şahsın cesedi Yağlıdere Deresi içinde bulunurken, vefat edenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Espiye ilçesinin Kaşdibi mevkiinde Yağlıdere Deresi içinde arama faaliyetinde bulunan AKUT Giresun ekibi, AFAD Giresun ve Samsun, Tuzla Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma arama timleri saat 15.00 sıralarında bir erkek cesedi buldu. Kimliği belli olmayan ceset otopsi için Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bulunan ceset ile birlikte selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

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