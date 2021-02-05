Son dakika haberi: Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberi: Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

05.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 05.02.2021 21:02
Son dakika haberi: Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberler... Giresun'un Bulancak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Ballıca mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 AT 1791 ve 52 FH 827 plakalı iki otomobil çarpıştı. Kaza yapan araçlarda sıkışan 5 kişi, Bulancak Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız

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