Başından vurulmuş olarak bulunan genç hemşirenin cenazesi otopsi sonrası ailesine telim edildi
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Başından vurulmuş olarak bulunan genç hemşirenin cenazesi otopsi sonrası ailesine telim edildi

15.03.2021 13:12 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:43

Başından vurulmuş olarak bulunan genç hemşirenin cenazesi otopsi sonrası ailesine telim edildi Gaziantep'te, ailesi tarafından yaşadığı evde başından vurulmuş halde bulunan hemşirenin cenazesi otopsi işlemlerinin ardında ailesine teslim edildi.

Başından vurulmuş olarak bulunan genç hemşirenin cenazesi otopsi sonrası ailesine telim edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, ailesi tarafından yaşadığı evde başından vurulmuş halde bulunan hemşirenin cenazesi otopsi işlemlerinin ardında ailesine teslim edildi.

Olay dün gece Akkent Mahallesinde meydana geldi. Kısa süre önce nişanlanan hemşire Dila Yıldırım, yaşadığı evde başında vurulmuş halde ailesi tarafından bulundu. Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden genç hemşire cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. İntihar ettiğinden şüphelenilen Yıldırım'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak.

Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi.

Başından vurulmuş olarak bulunan genç hemşirenin cenazesi otopsi sonrası ailesine telim edildi
Başından vurulmuş olarak bulunan genç hemşirenin cenazesi otopsi sonrası ailesine telim edildi
Başından vurulmuş olarak bulunan genç hemşirenin cenazesi otopsi sonrası ailesine telim edildi
Başından vurulmuş olarak bulunan genç hemşirenin cenazesi otopsi sonrası ailesine telim edildi
Başından vurulmuş olarak bulunan genç hemşirenin cenazesi otopsi sonrası ailesine telim edildi
Başından vurulmuş olarak bulunan genç hemşirenin cenazesi otopsi sonrası ailesine telim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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