Son dakika haberi | Gemlik'te silahla yaralama şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi | Gemlik'te silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberi | Gemlik'te silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
AA / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde silahla bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde silahla bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Balıkpazarı Mahallesi'nde Mustafa V'nin av tüfeğiyle bacağından vurularak yaralanmasına ilişkin çalışma yürütüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hürriyet Caddesi'nde bir takside yakalanan zanlı Hakan E'nin yanında olayda kullanıldığı belirtilen tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Hakan E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri

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