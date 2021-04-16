Son dakika haberi: GEMLİK SAHİLİ PLANKTON PATLAMASIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ
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Son dakika haberi: GEMLİK SAHİLİ PLANKTON PATLAMASIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısı, ilkbaharda deniz suyunun ısınması nedeniyle planktonların çoğalmasıyla beyaza büründü.

Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısı, ilkbaharda deniz suyunun ısınması nedeniyle planktonların çoğalmasıyla beyaza büründü. Denizdeki manzarayı görenler ise şaşkınlık yaşadı.

İlkbaharda deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle biyolojik bir mevsimsel olay olarak meydana gelen plankton patlaması, Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi kıyısını beyaza boyadı. Sahilin beyaz renge büründüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemezken, bazı vatandaşlar da cep telefonların ile fotoğraf ve görüntü çekti. Geçtiğimiz hafta da yaşanan plankton patlamasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilkbahar mevsiminde özellikle Gemlik açıklarında görülen plankton çoğalmalarının herhangi bir deniz kirliliği olmadığı belirtilmişti.

Son dakika haberi: GEMLİK SAHİLİ PLANKTON PATLAMASIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ
Son dakika haberi: GEMLİK SAHİLİ PLANKTON PATLAMASIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ
Son dakika haberi: GEMLİK SAHİLİ PLANKTON PATLAMASIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ
Son dakika haberi: GEMLİK SAHİLİ PLANKTON PATLAMASIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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