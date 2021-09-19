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Son dakika haberi: Gaziler ve şehit ailelerinden Cebeci Askeri Şehitliği'ne ziyaret

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Gaziler ve şehit ailelerinden Cebeci Askeri Şehitliği'ne ziyaret

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ile beraberindekiler 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ile beraberindekiler 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitliğe gelen Aylar ile beraberindeki gaziler ve şehit ailelerinin yakınları, kabirlerin başında dua etti.

Aylar, şehitlerin emaneti vatanı hainlerden korumak için daima mücadele edeceklerini belirterek, "19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun, onlar her zaman başımızın tacıdır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi ve hayatını kaybeden gazilerimizi rahmetle yad ediyorum." dedi.

Devletin, gaziler ve şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu ve gerekli tüm yardımları yaptığını söyleyen Aylar, "Milletimiz, uzuvlarını kaybeden gazilerimizi gördüğü zaman onlara acıyarak değil kahraman edasıyla baksınlar. Onlar bu ülkenin yiğitleri, kahramanlarıdır." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Gaziler ve şehit ailelerinden Cebeci Askeri Şehitliği'ne ziyaret

Son dakika haberi: Gaziler ve şehit ailelerinden Cebeci Askeri Şehitliği'ne ziyaret

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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