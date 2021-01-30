Son dakika haberi | Gaziantep Valisi Gül: Vaka sayıları tekrar yükselişe geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Gaziantep Valisi Gül: Vaka sayıları tekrar yükselişe geçti

30.01.2021 13:38 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:42
Son dakika haberi | Gaziantep Valisi Gül: Vaka sayıları tekrar yükselişe geçti

Son dakika gündem haberi: GAZİANTEP Valisi Davut Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte 2 aydan beri düşüşte olan vaka sayılarının yeniden yükselişe geçtiğini duyurdu.

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte 2 aydan beri düşüşte olan vaka sayılarının yeniden yükselişe geçtiğini duyurdu.

?Gaziantep Valisi Davut Gül, vatandaşları rehavete kapılmamaları yönünde uyardı, Pandemi kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Vali Gül, özellikle 75 yaş üstü vatandaşların aşılarını yaptırmalarını istedi. Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde yaklaşık iki aydır düşüş eğiliminde olan vaka sayıları maalesef tekrar yükselişe geçti. Şehrimizi ve kendimizi virüsten korumak için rehavetten kurtulup pandemi kurallarına azami dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen 75 yaş üzeri hemşehrilerimiz aşılarını vurdursunlar" ifadelerine yer verdi.


Son dakika haberi | Gaziantep Valisi Gül: Vaka sayıları tekrar yükselişe geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özcan Özel Özgür Özel Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Serdar Ortaç Hanife Gürdal
Spor Arda Turan Serdar Aziz Abdullah Avcı Fernando Muslera Marcel Tisserand
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Gaziantep Valisi Gül: Vaka sayıları tekrar yükselişe geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 13:43:41. #1.14#
title