Son dakika haberi | Gaziantep'te iki çocuğunu rehin alıp evini yakan babayı polis ikna etti

Son dakika haberi... Gaziantep'in Nizip ilçesinde tartıştığı eşinin eve dönmesi için iki çocuğunu rehin alarak evin bir kısmını yakan kişi, polis ekiplerince ikna edildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tartıştığı eşinin eve dönmesi için iki çocuğunu rehin alarak evin bir kısmını yakan kişi, polis ekiplerince ikna edildi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evden seslerin yükselmesi üzerine ihbar alan polis ekipleri, olay yerine geldiğinde B.Ü'nün iki çocuğunu elindeki kesici aletle rehin aldığını gördü.

Bunun üzerine ekipler, B.Ü'yü ikna etmeye çalıştı. Çalışmalar sırasında bir anda kendini kaybeden B.Ü, evin bir odasını yaktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İkna çalışmaları sırasında bir süre önce tartıştığı eşinin evi terk ettiğini ve yeniden bir araya gelmek istediğini söyleyen B.Ü, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ikna edildi.

Çocuklar, tedbir amaçlı sağlık kontrolüne götürüldü. Baba B.Ü. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu