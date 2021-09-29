Son dakika haberi: Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ulus Caddesi'nde İbrahim Halil Yaşar'a (30) ait iş yerinde yaşanan cep telefonu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İş yeri sahibi İbrahim Halil Yaşar, gazetecilere, "İş yerime gelen 3 kişiye satın almak istedikleri cihazlar için yardımcı oldum. Ürünlerden birinin ücretini ödediler vitrindeki cihazları sayarken çalındığını fark ettim. Hemen polise haber verdik. Polis, kısa sürede şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan telefonun değeri 2 bin lira civarındaydı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin iş yerine gelmeleri, satıcıyla almak istedikleri telefon konusunda uzun süre konuşmaları ve aldıkları cep telefonunun parasını öderken bir şüphelinin çaldığı telefonu cebine koyması görülüyor.

Son dakika haberi: Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
Polisten kaçmak için elini direksiyondan çekip havaya ateş açan şahıs kaza yaparak öldü

Polisten kaçmak için elini direksiyondan çekip havaya ateş açan şahıs kaza yaparak öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Mehmet Topal Ezgi Mola Oğuzhan Koç Amelia Hamlin
Spor Mario Balotelli Tunç Soyer Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Sergen Yalçın Yemek Tarifleri Memduh Büyükkılıç Hava Durumu Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 14:11:49. #1.11#