Son dakika haberi | Gazetecinin öldürüldüğü ofis açıldı; kurşun izleri duvarlarda duruyor

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te yerel haber sitesi sahibi Güngör Arslan'ın (60) öldürüldüğü ofis, mührün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Duvarlarda kurşun izlerinin bulunduğu ofiste babasının masasında çalışmaları devam ettiren Nazlıcan Arslan, sorumluların cezalandırılması için süreci titizlikle takip ettiklerini, hala gözaltılar ve sorguların devam ettiğini belirterek, "Babamın söylediği, 'Benim cenazem kalabalık olur' lafı doğru çıktı. Çünkü gerçekten hasımları diyebileceğim, düşmanı diyebileceğim nice insan o an gerçekten öldü mü diye geldiler. Öldüğüne emin olmak için benim elimi sıktılar belki de" dedi.

Olay, 19 Şubat'ta Cedit Mahallesi, Muzaffer Fidan Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Özkan, ofisine gittiği Güngör Arslan'a tabancayla peş peşe ateş etti. Göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Güngör Arslan, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Ramazan Özkan ile bağlantısı olduğu 11 şüpheli, gözaltına alındı. Ramazan Özkan, olayın azmettiricisi Burhan Polat, Özkan'ı olay yerine getiren ve silah alan Hasan Emre Çelik, Avukat Ersin Kurt'un da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"İnanın çok acı. Benim babam 19 Şubat'ta katledildi ve mühürlüydü burası. İnanın burada şu an bu masada oturuyor olmak ya da gerçekten taziye dileklerini bu masada alıyor olmak bir evlat olarak, onun mutfağında yetişmiş bir insan olarak çok acı. Yarın öbür gün bu siz de olabilirsiniz, yolda yürürken ben de olabilirim, herhangi biri olabilir. Öğle saatlerinde, Kocaeli'nin merkezindeki bir yere bir insan 'Ben haber yaptırmak istiyorum' diyerek içeriye girip bir kişiyi öldürebiliyorsa yarın öbür gün bizim öldürülmeyeceğimizin garantisi yok. Güngör Arslan'ın da dediği gibi ne ilk öldürülen o oldu ne de son o olacak."