Son dakika haberi | Gasp ettikleri 16 kilo altını toprağa gömdüler, jandarmadan kaçamadılar

MİLAS, MUĞLA (İHA) - Gasp ettikleri 16 kilo altını toprağa gömdüler, jandarmadan kaçamadılar

Milas ilçesinde kuyumcu kuryesi aracı çakarlı araç ile durdurarak 16 kilo altını gasp eden ve çuvalla toprağa gömen şüpheliler jandarmanın 865 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonrası yakalandılar.

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde kuyumcu kuryesi aracındaki 16 kilo altını gasp eden şüpheliler Muğla Jandarması tarafından kurulan özel ekibin 865 saatlik güvenlik kamera kaydı ve Bin 346 aracın geçişinin incelenmesi sonrası üç şüpheli ile birlikte gasp edilen altınlar bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Milas Korucuk Mevkiinde seyir halinde olan kuyumcu toptancısına ait kurye aracı, kimliği belirsiz kişiler tarafından çakarlı bir araç ile durduruldu. Araç içerisindeki iki şahsı silahla darp ettikten sonra şahısların ellerini ve ayaklarını kelepçe ile bağlayarak etkisiz hale getirildi. Araç içindeki yaklaşık 16 kilogram altını ve kuyumcu kuryesinin kullandığı aracı gasp ederek olay yerinden kaçtılar.

İhbarı alan Muğla İl Jandarma Komutanlığı; şüphelilerin tespiti ve gasp edilen altın ve aracın bulunması amacıyla Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve İstihbarat birimlerinden özel bir ekip kurdu.

Olay yeri ve çevresinde araştırma ve incelemelere başlayan jandarma 865 saatlik güvenlik kamerası ve Bin 346 adet aracın geçişini inceledi. 8 günlük araştırma sonucunda şüphelilerin M.A., K.K. ve E.B. isimli şahıslar olduğu ve olay sonrası İzmir'e kaçtıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında toplamda 6 adreste eş zamanlı yapılan aramada olayda kullandıkları suç unsurlarına el konuldu. Kuyumcu kuryesinden 16 kilogram altın çuvalla birlikte toprağa gömülü vaziyette bulunarak sahibine teslim edildi.

Yürütülen soruşturma sonucunda gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.