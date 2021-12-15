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Son dakika haberi | Gala Gölü Milli Parkı göçmen kuşları ağırlıyor

Son dakika haberi | Gala Gölü Milli Parkı göçmen kuşları ağırlıyor
AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Trakya'nın önemli sulak alanlarından Gala Gölü Milli Parkı, havaların soğumasıyla kışlayan göçmen kuşları ağırlıyor.

Trakya'nın önemli sulak alanlarından Gala Gölü Milli Parkı, havaların soğumasıyla kışlayan göçmen kuşları ağırlıyor.

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçeleri sınırında yer alan Meriç Deltası Sulak Alanı'nı da içinde barındıran Gala Gölü Milli Parkı'nın kışlık misafirleri flamingo ve kuğular, bölgeye gelmeye başladı.

Gölde ve çevredeki çeltik sahalarında konaklayan kuşlar, izleyenlere görsel şölen sunuyor.

Bölgeye gelen kuşlar arasında en çok "sulak alanların narin kuşu" olarak bilinen flamingolar ilgi çekiyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimci Mustafa Kaya, AA muhabirine, Gala Gölü Milli Parkı'nın kuş göç yolları üzerinde önemli bir köprü görevi gördüğünü söyledi.

Türkiye'de görülen 484 civarındaki kuş türünün 350'den fazlasının Türkiye'de kuluçkaya yattığını belirten Kaya, Gala Gölü Milli Parkı ve çevresindeki sulak alanlarda ise 217 civarında kuş türü bulunduğunu ifade etti.

Bölgenin, Türkiye ve dünyanın önemli kuş yaşam alanlarından biri olduğunu anlatan Kaya, "Kuzeydeki sulak alanların donmasıyla besin sıkıntısı çeken flamingolar güneye doğru gelir, en uygun ortam da Gala Gölü olunca burada konaklarlar. Burada uygun yaşam alanını bulur ve rahatsız edilmezler. Bu sene flamingoların gelmesiyle gölde ayrı bir güzellik yaşanıyor." dedi.

Kaya, milli parkın yılda ortalama 5 bin flamingoyu misafir ettiğini belirtti.

Göldeki flamingoların, dünya genelinde tanımlanan 6 flamingo türünden biri olduğunu ifade eden Kaya, "Son yıllarda milli park ve çevresindeki sulak alanlarda çok sayıda pelikan, kuğu ve flamingo kışı geçiriyor. Binlerce flamingoya ev sahipliği yapan Gala, göçmen kuşlar için önemli bir kuluçka alanı. Çevresinde göl dışında çeltik arazileri de sulak alan oluşturuyor. Bu tarlalarda da çok sayıda flamingoyu avlanırken gözlemleyebiliyoruz."diye konuştu.

Kaya, son günlerdeki yağışların kuruyan sulak alanlara çok iyi geldiğini, bu sayede göçmen kuşların konaklama fırsatı bulduğunu kaydetti.

Son dakika haberi | Gala Gölü Milli Parkı göçmen kuşları ağırlıyor

Son dakika haberi | Gala Gölü Milli Parkı göçmen kuşları ağırlıyor

Son dakika haberi | Gala Gölü Milli Parkı göçmen kuşları ağırlıyor

Son dakika haberi | Gala Gölü Milli Parkı göçmen kuşları ağırlıyor

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AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

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