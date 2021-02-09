Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çalan kadın yakalandı
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Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çalan kadın yakalandı

09.02.2021 09:40 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:02

Adana'da fuhuş pazarlığı yaptığı Ömer N.'nin montunun cebindeki 7 bin lirayı yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen Cansu Ö., polis ekiplerince yakalandı. Cansu Ö.'nün, aynı yöntemle 7 kişiden 5 bin 820 TL çaldığı ve bu suçlardan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

1 Şubat Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda yolda yürüyen Ömer N.'nin yanına yaklaşan kadın, ona para karşılığı birlikte olma teklifinde bulundu.

PARAYI ÇALIP SIRRA KADEM BASTI

Genç kadın, fuhuş pazarlığı yaparken Ömer N.'nin montunun cebindeki 7 bin lirayı yankesicilik yöntemiyle çalıp, gözden kayboldu. Parasının çalındığını fark eden Ömer N.'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Ö.N'nin kızıl saçlı olduğunu belirttiği şüphelinin Cansu Ö. olduğunu ve merkez Yüreğir ilçesindeki büyükannesinin evinde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine adrese baskın yapan polis, Cansu Ö.'yü yakalayıp, gözaltına aldı.

DAHA ÖNCE DE 7 ERKEĞİ KANDIRMIŞ

Cansu Ö.'nün, daha önce de parkta 7 erkeği fuhuş bahanesiyle kandırıp, 5 bin 820 liralarını çaldığı, açılan davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Bu arada Cansu Ö.'nün dolandırıcılık, yankesicilik, uyuşturucu kullanma, fuhuş yaptırma, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan da 20 kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cansu Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çalan kadın yakalandı
Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çalan kadın yakalandı
Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çalan kadın yakalandı
Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çalan kadın yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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