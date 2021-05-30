Fransa'da Brezilya'daki hükümet karşıtı protestolara destek
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Fransa'da Brezilya'daki hükümet karşıtı protestolara destek

İhlas Haber Ajansı / Tansu Sarıtaylı - Haberler | 3. Sayfa

- Fransa'da Brezilya'daki hükümet karşıtı protestolara destek Fransa'da yaşayan Brezilyalı vatandaşlar, Brezilya'da devam eden hükümet karşıtı gösterilere destek protestosu düzenledi.

- Fransa'da Brezilya'daki hükümet karşıtı protestolara destek

PARİS - Fransa'da yaşayan Brezilyalı vatandaşlar, Brezilya'da devam eden hükümet karşıtı gösterilere destek protestosu düzenledi.

Brezilya'da dün halk sokaklara dökülerek Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Covid-19 salgınını iyi yönetememesini protesto düzenlemiş, Bolsonaro'nun görevden alınmasını talep etmişti. Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Brezilyalılar da anavatanlarındaki protestolara sessiz kalmayarak destek gösterisi düzenledi. Başkentteki Republique Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, Bolsonaro'yu soykırımla suçlayarak, sık sık "Bolsonaro dışarı!" ve "Bolsonaro soykırımı!" sloganları attı. Brezilya'da hükümetten korktukları için protestolar sırasında göstericilerin maske takarak yüzlerini gizlediklerini ifade eden protestocular, Fransa'da demokrasi olduğunu ve sadece salgın nedeniyle maske taktıklarını belirtti.

Bolsonaro'yu şiddeti ve ırkçılığı teşvik etmekle ve Amazon Ormanları yok etmekle suçlayan göstericiler, hükümetin aşı kampanyasını daha önce başlatması durumunda salgında birçok ölümün önlenebileceğine inandıklarını belirtti.

Göstericiler ayrıca, Bolsonaro'nun en güçlü rakibi olan eski sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula da Silva'yı 2022'deki seçimlerini kazanmasını ve Bolsonaro'dan hesap sormasını istediler.

Başkanlıktan azil süreci başlayabilir

Bolsonaro ise kendisine yöneltilen tüm eleştirilere rağmen Covid-19 tedbir ve kısıtlamalarına gerek olmadığı yönündeki ısrarına devam ediyor. Brezilya Senatosu tarafından kurulan komisyon, Bolsonaro hükümetinin korona aşılarını güvence altına alıp almadığının ve Covid-19 kısıtlamaları uygulamaya çalışan yerel liderlere baskı yapıp yapmadığına yönelik soruşturmaya devam ediyor. Soruşturma sonucunda Bolsonaro suçlu bulunursa devlet başkanlığı görevinden alınması gündeme gelecek.

Fransa'da Brezilya'daki hükümet karşıtı protestolara destek
Fransa'da Brezilya'daki hükümet karşıtı protestolara destek
Fransa'da Brezilya'daki hükümet karşıtı protestolara destek
Fransa'da Brezilya'daki hükümet karşıtı protestolara destek
Fransa'da Brezilya'daki hükümet karşıtı protestolara destek
Fransa'da Brezilya'daki hükümet karşıtı protestolara destek
Fransa'da Brezilya'daki hükümet karşıtı protestolara destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tansu Sarıtaylı

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