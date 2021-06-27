Son dakika haberi! Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!
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Son dakika haberi! Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!

Son dakika haberi! Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Fransa Bisiklet Turu'nu izleyen bir seyirci açtığı pankartla zincirleme kazaya neden oldu.

Fransa Bisiklet Turu'nu izleyen bir seyirci açtığı pankartla zincirleme kazaya neden oldu.

Fransa Bisiklet Turu'nun Brest ve Landerneau bölgeleri arasında düzenlenen birinci etabında bir seyircinin açtığı pankart zincirleme kazaya neden oldu. Yarış güzerhağındaki bir izleyici hazırladığı pankartla fotoğraf çektirmek için poz verdi. Kenardan yola doğru sarkan ve sırtı yarışçılara dönük olan seyirciye arkadan hızla gelen Alman bisikletçi Tony Martin çarparak yere düştü. Bu sporcuya takılan onlarca bisikletçi de kendilerini yerde buldu.

Kazaya neden olan kadının elindeki Almanca ve Fransızca kelimelerin yer aldığı "Allez Opi-Omi" yazılı pankart "Haydi dede, büyükanne" anlamına geliyor. Yaşananların ardından sağlık ekipleri yaralanan sporculara müdahale ederken, kazaya neden olan seyircinin kayıplara karıştığı öğrenildi. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!
Son dakika haberi! Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!
Son dakika haberi! Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!
Son dakika haberi! Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!
Son dakika haberi! Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!
Son dakika haberi! Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!
Son dakika haberi! Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!
Son dakika haberi! Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!
Son dakika haberi! Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!
Son dakika haberi! Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!
Son dakika haberi! Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!
Son dakika haberi! Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!
Son dakika haberi! Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!
Son dakika haberi! Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!
Son dakika haberi! Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!
Son dakika haberi! Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!
Son dakika haberi! Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!
Son dakika haberi! Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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