Son dakika haberi | Fransa askıya aldığı "Mali ile ortak askeri operasyonlara" yeniden başlayacak
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Son dakika haberi | Fransa askıya aldığı "Mali ile ortak askeri operasyonlara" yeniden başlayacak

Son dakika haberi | Fransa askıya aldığı 'Mali ile ortak askeri operasyonlara' yeniden başlayacak
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Fransa, Mali'de mayıs ayında yapılan ikinci askeri darbeyi gerekçe göstererek 3 Haziran'da askıya aldığı "Mali ile ortak askeri operasyonları" yeniden başlatma kararı aldı.

Fransa, Mali'de mayıs ayında yapılan ikinci askeri darbeyi gerekçe göstererek 3 Haziran'da askıya aldığı "Mali ile ortak askeri operasyonları" yeniden başlatma kararı aldı.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Paris yönetiminin, Mali ve bölge ülkelerinin otoriteleriyle varılan mutabakat sonucu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) 19 Haziran'daki zirvesinde onayladığı geçiş hükümetinin taahhütlerini kabul ettiği belirtildi.

Bu taahhütler kapsamında destek sisteminin devreye alındığı kaydedilen açıklamada, "Bu koşullar altında, Barkhane Operasyonu'nda, özellikle Takuba gücünde yer alan tüm ülkelerle müşterek olarak Fransa, 3 Haziran'da durdurduğu ortak askeri operasyonları ve danışma misyonlarını tekrar başlatmaya karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Mali'de 18 Ağustos 2020'de askeri darbenin de arkasındaki isim olan ve sivil geçiş sürecinde cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinde bulunan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'ta yapılan kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, akabinde kendisini cumhurbaşkanı ilan etmişti.

Fransa, 3 Haziran'da yönetimin sivillere geçişi sürecinde ihtiyati ve geçici bir tedbir olarak Mali ordusuyla yürütülen ortak operasyonlar ile danışma misyonlarını askıya alma kararı verdiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 10 Haziran'da ülkesinin bölgedeki askeri varlığının derin bir dönüşümden geçmesinin parçası olarak Sahel'de 5 binden fazla Fransız askerinin görev yaptığı "Barkhane Operasyonu"nu sonlandıracaklarını ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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